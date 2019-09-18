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المصارف تستقبل توريدات كبيرة من العملاء

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 18-سبتمبر-2019

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المصارف تستقبل توريدات كبيرة من العملاء

كشف اتحاد المصارف عن استقبال البنوك توريدات كبيرة من السيولة النقدية يومياً من العملاء، الأمر الذي أدى لحدوث استقرار في عمليات السحب والإيداع، مشيراً إلى وجود توريدات كبيرة من المصارف لبنك السودان المركزي.

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وأوضح رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس أن البنوك أصبحت قادرة على تلبية احتياجات العملاء من الكاش، مشيراً إلى عودة الثقة بين العملاء والمصارف من خلال عمليات الإيداع والسحب التي عادت بصورة طبيعية، فضلاً عن التزام البنك المركزي بتلبية احتياجات المصارف.

وأكد عباس بحسب صحيفة آخر لحظة – انفراج وتوفر السيولة في كل ولايات السودان، وأضاف قائلاً: (أن التدوال التجاري للسلع الآن عاد إلى طبيعته ولا يوجد ما كان متدوالاً بالسابق حول السعر بالكاش والشيك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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