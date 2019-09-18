وزيرالشئون الدينية يمتدح الدور الرائد للطرق الصوفية

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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أشاد وزير الشئون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح بالدور الرائد للطرق الصوفية في نشر الدعوة الإسلامية بالبلاد.
وأكد خلال جولاته التفقدية للوحدات التابعة للوزارة والتي شملت اليوم المجلس القومي للذكر والذاكرين يرافقه المفوض المكلف بالوزارة الفاتح مختار ولقائه بالأمين العام المكلف بالمجلس على إبراهيم ومديري الإدارات، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ضبط الخطاب الدينى وترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف، مشيرا إلى استهدافهم لشريحتي الشباب والمرأة بتمكينهم من مؤسسات هياكل ومؤسسات الدعوة.
كما أشار إلى أهمية التصدي للغزو والاستلاب الفكري بالشباب الراشد المستنير لقيادة المجتمع إلى بر الأمان.
وقال بحسب سونا – إن وزارته ستتواصل مع كافة الكيانات والجماعات الدينية لبناء دولة السودان الجديد القائم على الحرية والسلام والعدالة، داعيا إلى إرساء أدب الاختلاف بأن يعذر بعضنا بعضا فيما لم يتم الاتفاق عليه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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