ضبط عربة برادو محملة بـ”160″ كيلو قات في طريقها للخرطوم

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تمكنت إدارة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف من ضبط حوالي (160) كيلوجراما من مخدر القات محملة على متن عربة برادو كانت في طريقها إلى ولاية الخرطوم.

وأشاد اللواء شرطة حقوقي عبد الله حسن عبد الله مدير شرطة ولاية القضارف في تصريح بحسب (المكتب الصحفي للشرطة) بحجم الضبطيات والإنجازات المتواصلة التي ظلت تحققها إدارة مكافحة التهريب بجمارك الولاية في منع عمليات التهريب والجرائم العابرة للحدود، مؤكداً جاهزية ويقظة قواته للتصدي لكل مهددات الاقتصاد الوطني، مثمناً المجهود الكبير الذي ظلت تضطلع به إدارة مكافحة التهريب بالجمارك عبر خططها الرامية لضبط كل محاولات المهربين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)