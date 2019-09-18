بالفيديو : البرق يصعق لاعبيْن أثناء مباراة كرة قدم

وتم نقل اللاعبين الاثنين إلى المستشفى، بعد سقوطهما على أرض الملعب متأثرين بصاعقة البرق، أثناء المباراة التي أقيمت على ملعب قرب العاصمة كينغستون.

وأظهر فيديو التقطه أحد المتفرجين، لقطات من كأس “مانينغ” للجامعات في كينغستون، بين جامعتي وولمرز بويز وكلية جامايكا.

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