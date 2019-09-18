بنك ألماني يخصص 100 مليون يورو لتعليم أطفال اللاجئين السوريين

أعلن بنك الائتمان الألماني لإعادة الإعمار والتنمية (KFW) عن تخصيص 100 مليون يورو لتعليم الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا.
وأفاد البنك بأنه صدق الأربعاء، بتكليف من الاتحاد الأوروبي، على عقد تمويل مع وزارة التعليم التركية لصرف 100 مليون يورو من أجل المرحلة الثالثة من مشروع "التعليم من أجل الجميع في أوقات الأزمة".
ولا تتحمل البنية التحتية القائمة في تركيا تغطية التزايد في الحاجة للتعليم بسبب نقص أعداد المدارس.
وخصص الاتحاد الأوروبي 405 ملايين يورو من أجل البنية التحتية المدرسية في تركيا بهدف بناء 340 مدرسة ورياض أطفال.
وتسببت الحرب السورية في خلق واحدة من أسوء الأزمات الإنسانية التي عاشها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بعواقب مدمرة ومأسوية.
الأطفال السوريون في تركيا؟
أما من ناحية العمر يُشكل الأطفال النسبة الأكبر، ويتناقص العدد مع تزايد العمر بعد سن الثلاثين عاما.
ويبلغ عدد الأطفال السوريين للفئة (من عمر أقل من سنة إلى 10 سنوات) مليونا و 417 ألفا و311 طفلا.
أما المراهقون بين عمر 15 إلى 18 عاما فيبلغ عددهم 273 ألفا و228 شخصا. وتصل نسبة السوريين من الفئة العمرية (أقل من سنة إلى 18) إلى 46.45 في المئة من مجمل عدد السوريين في تركيا.
يبلغ عدد الأطفال السوريين للفئة (من عمر أقل من سنة إلى 10 سنوات) مليونا و 417 ألفا و311 طفلا
ويصل عدد فئة الشباب بين (19 - 29) إلى 899 ألفا و 701 شخصا. والفئة العمرية من (30 - 39) يبلغ عددهم 535 ألفا و888 شخصا.
ويتناقص العدد مع تقدم الفئات العمرية الأخرى ليصل إلى 11 ألفا و773 لمن هم فوق الستين.
في بيان في يونيو الماضي، أجمل وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عدد الأطفال السوريين المولودين في تركيا بـ 450 ألف طفل.
أما عدد الأطفال من الفئة العمرية (من أقل من سنة إلى 9 سنوات) فيصل إلى مليون و23 ألفا و 166 طفلا.
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