الداخلية الأردنية: 153.000 سوري غادروا عمان في غضون عام

في بيان صادر عن مديرية شؤون اللاجئين السورية بالوزارة، أكدت الوزارة من جديد التزام المملكة بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مغادرتهم إذا اختاروا ذلك.
كما أكد البيان على التزام الأردن بالامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في التعامل مع اللاجئين السوريين، وكذلك الاستمرار في تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية، في إشارة إلى القرارات الإنسانية والتشغيلية السابقة لتنظيم دخولهم وإقامتهم في المملكة.
وأظهر مسح أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخرًا أن 75.2٪ من اللاجئين السوريين في دول المنطقة عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى الوطن.
وأعاد الأردن وجارته الشمالية فتح معبر جابر - نصيب الحدودي في 15 أكتوبر 2018، بعد توقف حركة نقل الركاب والبضائع لأكثر من ثلاث سنوات نتيجة تصاعد العنف في مدينة نسيب السورية، عبر محطة الحدود مباشرة، حوالي 80 كم شمال عمان.
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