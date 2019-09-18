المميزات الخفية في جوجل.. تعرف عليها

وفقًا لإحصائيات انترنت لايف، هناك أكثر من 3.5 مليار عملية بحث يتم إجراؤها يوميًا على محرك البحث، وحوالي 1.2 تريليون عملية بحث سنويًا.

ولكن جوجل لا يقتصر على عمليات البحث فقط - فهناك الكثير من الميزات والقدرات الخفية التي ربما لم تسمع بها من قبل.

• فيمكنك ترجمة الرموز، أو الحروف، من خلال رسمها فإذا كنت تواجه مشكلة في تحديد رمز من لغة أخرى وتحتاج إلى القليل من المساعدة، فلماذا لا ترسمه؟

كما تتيح لك خدمة الترجمة من "جوجل" خيار رسم رمز يدويًا - بعد ذلك ستحاول ترجمته لك.

• نطق الأرقام الكبيرة بالإنجليزية، لسنا متأكدين من مدى فائدة هذا ولكن فقط في حالة ما إذا كنت بحاجة إلى ذكر رقم طويل حقًا، فما عليك سوى إدخاله في جوجل وإضافة "= الإنجليزية" في النهاية.

• ضبط الوقت: هل تحتاج إلى جهاز توقيت ولكن هاتفك لا يعمل؟ ما عليك سوى كتابة المدة التي تحتاجها، أي "خمس دقائق" و"مؤقت" فيجوجل وسوف تمنحك العد التنازلي الذي تحتاجه.

• جوجل سكاي: هل أنت من محبي علم التنجيم ولكن ليس لديك إمكانية الوصول إلى التلسكوب.؟ ما عليك سوى التوجه إلى "جوجل سكاي" واستكشاف النظام الشمسي من راحة غرفتك الأمامية.

• إستخدام الحاسبة: اكتب "الحاسبة" في جوجل ويمكنها أن تفعل كل شيء من أجلك.

• لعبة "زرج راش": تتطلب منك هذه اللعبة المصغرة إيقاف جميع أنظمة التشغيل عن أكل صفحتك بالنقر فوقها، انها مسلية بشكل مدهش.

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• لعبة "أتاري بريك أوت": هي لعبة مخبأة في جوجل، وكل ما عليك فعله هو البحث عن "Atari Breakout" والنقر على الصور وستصبح اللعبة نشطة.

• خدمة "Gmail": تعبت من إغراقها في النشرات الإخبارية لمواقع الويب التي لا تزورها أبدًا، ولكن لا يمكنك أن تكلف نفسك عناء إلغاء الاشتراك؟

لقد طوّرت جوجل طريقة سهلة للتغلب على ذلك من خلال السماح لك بإضافة عوامل تصفية ستُرسل بعد ذلك بريدًا غير مرغوب فيه إلى مجلد منفصل.

• فنون جوجل والثقافة

تتيح لك فنون جوجل والثقافة مشاهدة مجموعات تضم حوالي 600 معرض فني ومتحف من جميع أنحاء العالم، وتعرض جميع رسومات الشعار المبتكرة القديمة من جوجل.

• شعارات جوجل: الجميع يحب شعارات جوجل "Google Doodle"، لكن أين يذهبون عندما ينتهي وقتهم؟

لحسن الحظ، تمتلك جوجل أرشيفًا لهم جميعًا. كل ما عليك فعله هو النقر على "أنا أشعر بالاحباط" بدون أي شيء في شريط البحث.

• عارض "ان جرام": إذا كنت صانع كلمات حقيقي وترغب في معرفة مدى شعبية كلمات معينة عبر التاريخ، فيمكنك استخدام "Ngram Viewer"من كتب جوجل.

يتيح لك ذلك كتابة سلسلة من الكلمات، والتي ستحاول جوجل العثور عليها في أكثر من 5 ملايين كتاب. ثم سيتم عرض شعبية في رسم بياني مفيد.