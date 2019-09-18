النقد الدولي: الدول العربية بحاجة إلى توفير 28 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات

قال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزور، إن الدول العربية بحاجة إلى توفير أكثر من 28 مليون فرصة عمل خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال أزور أن السبيل الوحيد أمام الدول العربية لخلق فرص عمل هو تعزيز الإدماج المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تحسين مستوى معيشة الشباب والفئات المهمشة وكذلك زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وفي كلمته أمام ورشة عمل نظمها صندوق النقد العربي (AMF) بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قال أن تعزيز الإدماج المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يرفع معدلات النمو في البلدان العربية بنسبة ثلاثة في المائة في السنوات الثلاث المقبلة وزيادة توافر فرص العمل بنسبة واحد في المئة سنويًا.

وأشار أزور إلى أن صندوق النقد العربي يتعاون على نطاق واسع مع البنوك المركزية والحكومات في المنطقة إلى جانب المؤسسات المالية الدولية لتعزيز الاندماج المالي.

وأكد أيضًا على ضرورة إيلاء البنوك المركزية اهتمامًا كبيرًا للإدماج المالي، الأمر الذي حفز صندوق النقد الدولي على تشكيل فرق للمساعدة في تحقيق أهداف الإدماج المالي وتقديم الدعم التقني للبلدان التي تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة والفئات المهمشة، وخاصة في المناطق الريفية والشباب وكذلك النساء.

وفي الوقت نفسه، قال المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي أن الصندوق أصدر مؤخرًا دليلًا شاملًا حول الإدماج المالي في الدول العربية بناءً على طلب من محافظي البنوك المركزية العربية.

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وأشار حميدي إلى أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات والخطوات لتحقيق الإدماج المالي وتيسير عملية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا البيان الختامي لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية والوكالات النقدية إلى دعم جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في إنشاء المؤسسة وتعزيز مشاركة البنوك والمؤسسات المالية والبنوك العربية في النظام الذي تستخدمه المؤسسة.

ورحب أعضاء المجلس أيضًا بتأسيس مجموعة التقنيات المالية الحديثة كمنصة مهمة تجمع الأطراف الرئيسية في تطوير بيئة مواتية للتكنولوجيات المالية.

كما جدد المجلس دعمه للمبادرة الإقليمية لتعزيز الإدماج المالي في المنطقة العربية.