مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة يكافح العمى في سبعة دول

وقع مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة (KSRelief) ومقره الرياض 16 اتفاقية مع مؤسسة البصر الدولية لتنفيذ برامج مكافحة العمى في سبع دول.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور مساعد "عقيل بن جمعان الغامدي" مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير في KSRelief، والأمين العام لمؤسسة البصر الدولية الدكتور "عادل بن عبد العزيز الرشود".

في بيان صحفي، قال الدكتور الغامدي أن البرامج التي سيتم تنفيذها لمكافحة العمى والأمراض ستنفذ من خلال 16 حملة في سبع دول وهما بنغلاديش واليمن والكاميرون ونيجيريا والمغرب وإريتريا وباكستان وفقًا للوكالة السعودية للصحافة.

ووفقًا للغامدي، فإن عدد الحالات التي يتعين فحصها هو 100000 حالة طبية، و10.000 عملية سيتم إجراؤها، و20000 من النظارات الطبية التي سيتم توزيعها بحلول نهاية عام 2019.

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ويأتي ذلك ضمن برامج الإغاثة المختلفة التي تنفذها المملكة العربية السعودية من خلال المركز للمساعدة المحتاجون حول العالم.

ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو مركز سعودي مخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436 هـ بتوجيه من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم.

ونفذ المركز عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم. واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.