تحالف دعم الشرعية: التحقيقات والأدلة تثبت تورط إيران في هجوم أرامكو

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن التحالف يملك أدلة مادية ومعلومات تثبت تورط إيران في الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وعرض المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، في مؤتمر صحفي بالرياض، الأربعاء، صورًا بالأقمار الصناعية وأدلة مادية من بقايا الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم الذي تسبب في خفض المملكة لإنتاجها من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط في العالم بمقدار 5%

وقال العقيد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي إن السعودية تملك أدلة وبراهين تثبت تورط إيران وعملائها في الشرق الأوسط في أنشطة إرهابية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي طالت ناقلات نفط ومنشآت نفطية سعودية في الخليج في مايو أيار الماضي.

وأكد المالكي، أن هجوم أرامكو، والذي استخدم فيه 18 طائرة مسيرة بدون طيار، و7 صواريخ من طراز كروز، لم ينطلق من اليمن وجاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران، في الوقت الذي قالت مصادر رسمية أمريكية لـCNN، إن الولايات المتحدة ترجح انطلاق الهجوم من الأراضي الإيرانية.

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واعتبر المتحدث باسم التحالف، أن هجوم أرامكو، هو "امتداد للهجمات السابقة في مايو أيار الماضي"، في إشارة إلى استهداف ناقلات أثناء مرورها في الخليج، مشيرًا إلى أن المملكة والتحالف شاركوا ما تم التوصل إليه في التحقيقات حول الهجوم مع حلفاء المملكة، لكنه لم يسم سوى الولايات المتحدة.

وأكد العقيد تركي المالكي، أن مكونات الهجوم والصواريخ المستخدمة في هجوم أرامكو، وتحليل البيانات في مواقع الهجوم، بالإضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة، تثبت تورط إيران في الهجوم، مستشهدًا بما أعلنه الحرس الثوري الإيراني في فبراير شباط الماضي حول تطوير صواريخ كروز متقدمة.

وفي إجابته عن سؤال حول الرد المتوقع من جانب المملكة والتحالف على هذا الهجوم، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، إن هذا القرار سياسي، لكنه طالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد التهديدات الإيرانية للسعودية والعالم.