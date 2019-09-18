الدفاع السعودي: ترامب واجه الإرهاب بشكل لم يسبق له مثيل

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن تقدير السعودية لموقف الولايات المتحدة المستمر بدعم حلفائها في المنطقة ضد الأعمال العدائية غير المبررة، وذلك بعد الهجمات الأخيرة التي شهدتها شركة النفط السعودية "أرامكو" السبت الماضي.

وأوضح "بن سلمان" في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس ترامب واجهت التنظيمات الإرهابية بشكل لم يسبق له مثيل، قائلًا: "المملكة العربية السعودية تشكر الرئيس ترامب على موقفه، وستواصل الوقوف مع الولايات المتحدة ضد كل قوى الشر والعدوان".