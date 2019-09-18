السفير المصري يعلن عن اجتماع بالقاهرة لبحث السلام في السودان

أعلن السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، دعوة بلاده لعقد اجتماع بالقاهرة لبحث عملية السلام تشارك فيه قيادات الحركات المسلحة، مؤكدا وقوف مصر على مسافة واحدة من كل الاطراف السودانية.
وسجل السفير اليوم "الاربعاء" زيارة لمقر تجمع المهنيين السودانيين بضاحية بر ي بالخرطوم، التقى خلالها بلجنة العلاقات الخارجية للمهنيين.
وقال مكتب العلاقات الخارجية بالتجمع في بيان أن السفير المصري أكد حرصه الاستماع لكل الأطراف السودانية لتكوين رؤية سليمة تجاه العملية السياسية.
وأشار إلى الجهود المصرية المكثفة لدعم السودان خارجياً، وخصوصاً في ملف رفع العقوبات الأمريكية و إزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب و تعبئة الدعم الخارجي للإقتصاد السوداني، كما أعلن عن مساعداتٍ مصرية لضحايا الفيضانات والسيول ستصل البلاد خلال هذا الأسبوع.
من جانبه، أكد الرشيد سعيد، عضو مكتب العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين السودانيين تثمينه للموقف المصري الرسمي، وقدم للوفد تنويراً عن الموقف السياسي وتطوراته، اتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والتفاكر بما يخدم مصالح الشعبين.
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