جدول أعمال "ماكرون" يؤجل زيارة رئيس الوزراء لفرنسا

قالت سفارة فرنسا بالخرطوم أن اسباب قاهرة في جدول الرئيس ايمانويل ماكرون أدت إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى فرنسا كان مقرر لها غدا الخميس.
واضافت في موقع السفارة على "توتير" أن مشاورات جارية لتحديد موعد جديد للزيارة في القريب العاجل.
وتابعت تأسف سفارة فرنسا للمضايقات التي سببها هذا التأجيل، لكنها تؤكد رغبة رئيس الجمهورية في استقبال رئيس الوزراء السوداني و تقوية دعم فرنسا لمرحلة مهمة في تاريخ السودان.
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