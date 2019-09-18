4 ماسكات طبيعية لعناية عميقة لكل انواع البشرة.. تعرفي عليها

تعتبر الماسكات الطبيعية للعناية بالبشرة أفضل من الاعتماد على المنتجات التجارية الموجودة في الأسواق، حيث أن استعمال الماسكات التجميليّة أحد أساسيات العناية بالبشرة، لذلك خصّصي أسبوعياً الوقت الكافي لتطبيق ماسك يعتني ببشرتكِ واستفيدي من هذا الوقت للاسترخاء. حضّري حمام بخار منزليا أو استعيني بمقشّر بهدف تحضير البشرة للاستفادة من الخصائص المغذّية والمرطّبة للماسك. تعرّفي فيما يلي على 4 ماسكات سهلة التحضير وتناسب كافة أنواع البشرات.

1- ماسك السبيرولين

السبيرولين هي أحد أنواع الطحالب التي تنمو في المياه الساخنة للبحيرات المتواجدة في مناطق الهند، والتشاد، والمكسيك. وهي تتوفر في الأسواق على شكل بودرة تباع في متاجر الأغذية الطبيعيّة، وتتمّ إضافتها إلى الأطعمة نظراً للفيتامينات، والبروتينات، والمعادن. أما عند إضافتها إلى الماسكات التجميليّة فهي تتمتع بمفعول مرطّب ومزيل للسموم.

لتحضير ماسك السبيرولين سوف تحتاجين إلى ملعقة صغيرة من هذه البودرة، ملعقة صغيرة من الزبادي، وملعقة صغيرة من العسل. اخلطي جميع المكوّنات للحصول على صيغة متجانسة يتم تطبيقها كماسك على البشرة لمدة 10 دقائق قبل شطفها بالماء البارد.

2- ماسك الشوكولاتة

لتحضير هذا الماسك المغذّي والمضاد للأكسدة سوف تحتاجين إلى 3 مربعات من الشوكولاتة السوداء، ملعقة صغيرة من الحليب السائل الحيواني أو النباتي، وملعقة صغيرة من العسل. ضعي الشوكولاتة في حمّام مائي ساخن كي يذوب ثم أضيفي إليها المكوّنات الأخرى وحرّكي جيداً للحصول على مزيج متجانس. اتركي الماسك حتى يصبح فاتراً قبل تطبيقه على بشرتكِ لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة ثم إزالته بالماء الفاتر.

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3-ماسك القهوة

يُنظّف هذا الماسك مسام البشرة بالعمق وبساعد على تنشيطها. لتحضيره سوف تحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة، ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو، ملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين كبيرتين من الزبادي. اخلطي جميع هذه المكوّنات وطبّقيها كماسك على بشرة نظيفة. اتركيه لمدة 10 دقائق ثمّ دلكيه على بشرتكِ قبل شطفه للاستفادة من الخصائص المقشّرة التي يتمتع بها مسحوق القهوة.

4- ماسك طحين الذرة:

إذا كنتِ تبحثين عن خلطة تعمل على شدّ البشرة وتعزيز شبابها، استعيني بماسك طحين الذرة. لتحضيره أنت بحاجة إلى ملعقة كبيرة من طحين الذرة، نصف كوب من الماء، ملعقة كبيرة من عصير الجزر، وملعقة كبيرة من الكريمة الحامضة.

ضعي الماء في وعاء على النار وأضيفي إليها طحين الذرة، حرّكي جيداً حتى يصبح المزيج سميكاً ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد قبل أن تضيفي إليه المكوّنات الأخرى وتحرّكي جيداً للحصول على صيغة متجانسة تطبقينها كماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة للاستفادة من خصائصه المجددة والمعزّزة للشباب.