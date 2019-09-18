بدء المباحثات الرسمية بين السودان ومصر

بدأت اليوم بمجلس الوزراء المصري جلسة المباحثات الرسمية بين السودان ومصر، حيث رأس دكتور عبد الله حمدوك الجانب السوداني، فيما رأس الجانب المصري د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين لقضايا ترقية العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بجانب التنسيق والتعاون فيما يلي القضايا الإقليمية والدولية.

إلى ذلك أطلع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك الجانب المصري على المستجدات السياسية فى السودان خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة والتحديات التي تواجه الحكومة المدنية خلال الفترة الانتقالية والترتيبات التي سيتم إتخاذها لتجاوز هذه التحديات.

وتشير (سونا) إلى أن الزيارة تعد الأولى لرئيس الوزراء لدولة عربية، والثانية له بعد زيارته لجمهورية جنوب السودان.