اعرف مواصفات هاتف ون بلس 7T المنتظر (صور)

نشر بت لاو رئيس شركة ون بلس التصميم الرسمي لهاتف الشركة القادم OnePlus 7T، كام أكد كل ماورد في التسريبات طوال الأيام الماضية حول تصميم الجهاز.

وكما كان متوقعًا يأتي الجهاز بنفس اللونين الازرق والاسود المتدرجة مع دائرة خلفية باللون الاسود تحوي الكاميرات الثلاث وفلاش LED لترسل ون بلس رسالة لزبائنها انهم ايضًا سيقدمون هاتف بدائرة من الخلف والتي يبدو أنها ستصبح موضة دارجة خلال الاشهر القادمة.

على كل حال تحديثنا مرارا وتكراراً عن سلسلة هواتف ون بلس 7T والتي سيتم الكشف عنها بشكل رسمي في الهند يوم 26 سبتمبر الجاري وفي لندن يوم 10 اكتوبر القادم.

مواصفات هاتف ون بلس 7T

الشاشة : اوليد بحجم 6.55 بوصة بدقة FHD+

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB رام.

ذاكرة التخزين : 128GB و 256GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

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البطارية : 3800mAh.

مواصفات هاتف ون بلس 7T برو

الشاشة : اوليد بحجم 6.65 بوصة بدقة QHD.

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB و 12GBرام.

ذاكرة التخزين : 256GB و 512GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

البطارية : 4085mAh.