القبض على ثعبان حاول ابتلاع عنزة.. (فيديو)

تمكن سكان قرية من القبض على ثعبان في قرية شمالي الهند، حاول أن يلتهم عنزة.
وقع الهجوم أمام رجل وهو يرعى ماشيته، حيث قام ثعبان من نوع البيثون طوله 3.35 بسحب إحدى عنزات القطيع وبدأ يبتلعها، ونشر موقع "نيوز فلير" مقطع فيديو للحدث.
ثم قام الراعي بالصراخ واجتمع حوله سكان القرية، وأبلغ أحدهم إدارة الغابات بأن هناك ثعبانًا يتجول في مناطق الأراضي الزراعية.
وربط المجتمعون الثعبان بحبل وتم سحبه من الغابة ووضعه في حقيبة، وبعد ساعتين من العملية تم إطلاق الثعبان في الغابة.
في مشهد مشابه، قام زائر لمنتزه مابونجوبوي الوطني بجنوب إفريقيا بتصوير مقطع فيديو لمحاولة اصطياد ثعبان ظبيًا.
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