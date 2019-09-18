حمدوك من القاهرة مباشرة إلى نيويورك من دون التوقف في باريس

بدا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك زيارة الى مصر يتضمن جدول اعمالها اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحث في المستجدات على الساحة السودانية والتنسيق بين البلدين في سبل التعامل مع الملفات التي تهم القاهرة والخرطوم.

من القاهرة كان حمدوك سينتقل إلى باريس وهو في طريقه الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولكن محطته الباريسية التي كانت مقررة غد الخميس 129 أيلول سبتمبر 2019 تأجلت لأيام.

ولكن رئيس الوزراء السوداني سيتوقف في العاصمة الفرنسية ليجتمع بالرئيس الفرنسي وهو في طريق عودته من نيويورك الى الخرطوم