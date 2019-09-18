تحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا من بريكست بدون صفقة

أصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرًا شديد اللهجة، اليوم الأربعاء من أن بريطانيا كانت متجهة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - بدون صفقة مؤذ، بأفكار لندن حول استبدال الدعم المثير للجدل لفتح اتفاق متطابق قصير قبل ستة أسابيع فقط من موعد مغادرة بريطانيا.

مخاطبًا النواب الأوروبيين في ستراسبورج، رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قال إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أخبره يوم الاثنين أن لندن لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها ستغادر مع أو بدون صفقة في يوم 31 أكتوبر.

وهتف النواب المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - في الحجرة.

وقال "يونكر"، تعليقاته التي تلقي بثقلها على الجنيه الاسترليني: "لم يتبق سوى القليل من الوقت ... خطر عدم وجود صفقة حقيقي للغاية".

سيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يومي 17 و 18 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - إلى أكثر من ثلاث سنوات بعد تصويت البريطانيين للمغادرة.

لكن بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان، بدا سلبيا اليوم الأربعاء بشأن احتمالات عقد "جونسون" صفقة بعد ذلك بعد أن أظهرت جولات المحادثات الأخيرة بين الجانبين وجود ثغرات كبيرة.

وقالت مصادر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنه من غير المرجح أن تقدم بريطانيا مجموعة كاملة من المقترحات المكتوبة التفصيلية حول الكيفية التي تريد بها تغيير نص صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست - القائمة - لكن المتوقفة قبل نهاية الشهر.

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وقال دبلوماسي أوروبي يتعامل مع بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -: "إذا كان هذا هو الحال، فستنتهي القمة بلا شيء. إذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون هناكاستعداد إلى حد كبير مقدمًا. إنها تقنية للغاية لمغادرة البلاد للقادة في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك مخطط واضح مقدمًا. إن توقع أن يتوصل الزعماء فجأة إلى حل سحري لمثل هذه الأمور المعقدة أمر غير واقعي تمامًا".

في أسوأ السيناريوهات، فإن بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بدون صفقة قد يعني اضطرابًا خطيرًا في التجارة، وإمدادات الأدوية والأطعمة الطازجة واحتمال حدوث اضطراب عام، وفقًا لخطط الطوارئ للحكومة البريطانية.

وأوضح "يونكر"، إن مثل هذا الانهيار الحاد في العلاقات الاقتصادية، والذي ينهي أربعة عقود من عضوية الاتحاد الأوروبي، قد يكون اختيار المملكة المتحدة، لكنه ليس خيار الاتحاد الأوروبي أبدًا، وتسليط الضوء على كيفية رغبة الكتلة في تجنب اللوم إذا تعطلت بريطانيا.

وتابع رئيس المفوضية الأوروبية، أنه يتعين على لندن تقديم مقترحات واقعية لتحل محل ترتيب الدعم الإيرلندي في اتفاقية بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -، والتي وافقت عليها رئيس الوزراء السابق تيريزا ماي، مع زعماء الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان البريطاني رفضها.

كما قال "يونكر": "أنا غير مرتبط عاطفيًا بالدعم الإيرلندي، لقد طلبت من رئيس الوزراء، في خطابات، بدائل"، داعيًا أنها شبكة أمان لتجنب تقسيم أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بريكست.

وردد وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي، تيتي توبوراينن، الذي تكلم أيضًا في البرلمان، لهجته المتشائمة، قائلاً، إن بريكست - خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بدون صفقة "نتيجة محتملة للغاية". وتتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.