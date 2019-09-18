رئيس وزراء باكستان يسعى لاستئناف محادثات السلام الأفغانية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأربعاء، إن حكومته ستحاول إحياء محادثات السلام الأفغانية التي انهارت في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقال خان خلال مراسم عند معبر تورخم على الحدود الباكستانية الأفغانية "أؤكد لكم أننا سنبذل أقصى ما بوسعنا حتى يمضي هذا الحوار قدما. من المؤسف تعليق محادثات السلام هذه".

وأضاف "سنفعل ما بوسعنا لإحياء عملية السلام الأفغانية".

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واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا مفاجئا بإلغاء محادثات سرية كانت مقررة مع حركة طالبان في كامب ديفيد يوم الثامن من سبتمبر، ويقول ترامب منذ ذلك الحين إن المحادثات "ماتت".

ومن المقرر أن يلقي خان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وأشار خان أيضا إلى أنه "ليس هناك أي مجال لمحادثات" مع الهند بشأن الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها في إقليم كشمير المتنازع عليه حتى ترفع نيودلهي حظر التجول عن السكان هناك.