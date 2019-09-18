إلغاء سباق الخيول والألعاب النارية في هونج كونج وسط تهديد بالاحتجاج

ألغى نادي فروسية هونج كونج جميع السباقات المقررة، اليوم الأربعاء، بعد أن قال المتظاهرون المؤيدين للديمقراطية، إنهم سيستهدفون مضمار هابي فالي للسباق، حيث من المقرر أن يركض حصان مملوك جزئيًا لأحد أعضاء البرلمان المؤيد للصين.

وقالت الحكومة، أيضًا، إنه تم إلغاء الألعاب النارية للاحتفال باليوم الوطني الصيني في الأول من اكتوبر.

من جانبه، قال نادي فروسية هونج كونج، إنه "يراقب الوضع عن كثب في هونج كونج التي تحكمها الصين، والتي هزتها الاحتجاجات العنيفة، في بعض الأحيان، لأكثر من ثلاثة أشهر".

وأضاف النادي في بيان، دون ذكر الاحتجاجات على وجه التحديد: "تم إجراء تقييمًا شاملاً للمخاطر في اجتماع السباق الليلة وخلصت إلى أنه ينبغي إلغاؤه من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص والخيول".

يقع مضمار هابي فالي للسباق، في تلال جزيرة هونج كونج، وهي منطقة سكنية مكتظة بالسكان بالقرب من منطقة التسوق في خليج كوزواي. كان هناك مضمار لسباق الخيل هناك منذ أن بدأ الحكم الاستعماري البريطاني في منتصف القرن التاسع عشر.

تُقام السباقات في المساء لتجنب الحرارة شبه الاستوائية اليوم.

وأطلقت الشرطة في هونج كونج خراطيم المياه وانبعاث الغاز المسيل للدموع يوم الأحد لتفريق المتظاهرين، كثير منهم ملثمين يرتدون ملابس سوداء، وألقوا قنابل حارقة وأشعلوا النيران في خليج كوزواي والمنطقة الوسطى القريبة.

في تحدٍ مباشر لبكين، ألقى بعض المتظاهرين في هونج كونج الطوب على الشرطة خارج قاعدة جيش التحرير الشعبي الصيني وأضرموا النار في لافتة حمراء تعلن الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

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المتظاهرون غاضبون مما يرون أنه تدخل زاحف من بكين في شؤون مدينتهم على الرغم من الوعد بالحكم الذاتي.

وقالت حكومة هونج كونج، اليوم الأربعاء، إن الألعاب النارية العملاقة التي عُرضت على الملاذ المخطط له في الأول من أكتوبر قد تم إلغاؤها "بالنظر إلى الوضع الأخير ومع مراعاة السلامة العامة". عادة ما تجذب الشاشة حشودًا ضخمة على جانبي الملجأ.

وكانت آخر مرة تم فيها إلغاء الألعاب النارية في الأول من أكتوبر خلال حركة المظلة لعام 2014، عندما قامت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بإغلاق أجزاء من المدينة لمدة 79 يومًا.

وكانت شرارة الاحتجاجات الأخيرة في يونيو في هونج كونج هي التشريع المخطط له، والذي تم سحبه الآن، والذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم. لكنها توسعت منذ ذلك الحين إلى دعوات للاقتراع العام.

عادت هونج كونج إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وجاءت أعمال العنف، التي وقعت يوم الأحد في أعقاب تجمع سلمي خارج القنصلية البريطانية حيث قال المحتجون إن "دولة واحدة ونظامان" قد انتهى وحثوا بريطانيا على دعوة الصين للوفاء بوعودها.

وتقول الصين، إنها ملتزمة بهذا الترتيب وتنفي التدخل وتقول، إن هونج كونج قضية صينية داخلية. وقد اتهمت القوى الأجنبية، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة الاضطرابات وطلبت منهم أن يهتموا بأعمالهم الخاصة.