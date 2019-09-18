المهاجرون يقاضون الولايات المتحدة بسبب حظر اللجوء

رفعت أكثر من 125 أم وطفل مهاجر دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بدعوى أن إدارة ترامب قد انتهكت حقوق طالبي اللجوء من خلال التنفيذ التعسفي والمتقلص لحظر اللجوء الافتراضي على الحدود الجنوبية.

وكانت الدعوى المرفوعة في وقت متأخر من يوم الاثنين، أول من يطعن الرئيس دونالد ترامب في حق اللجوء منذ أن قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنه سيتم السماح لقاعدة مناهضة للجوء بأن تصبح سارية المفعول في حين يتم النظر في دعوى منفصلة بشأن شرعيتها الأساسية.

وعلى عكس الدعاوى الأخرى التي استهدفت قاعدة اللجوء نفسها، وتتحدى أحدث ملفات إدارة ترامب لأسباب إجرائية، قائلة أن الحكومة سنت تغييرات دون سابق إنذار، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرفض لطالبي اللجوء.

وقال حسن أحمد، المحامي الرئيسي في الدعوى إنه مع قيام الإدارة بتطبيق سلسلة من اللوائح المناهضة للهجرة في تتابع سريع، لا يتم إطلاع طالبي اللجوء على المعايير التي ستنطبق على قضاياهم.

وما نواجهه هو الافتقار العشوائي إلى الإجراءات القانونية، وقال أحمد "لا يوجد قافية أو سبب لذلك".

والمدعون هم 126 امرأة وطفل من 59 عائلة، معظمهم من دول أمريكا الوسطى الفقيرة والعنيفة مثل السلفادور وهندوراس وغواتيمالا، والذين تم رفضهم في المراحل الأولى من عملية اللجوء أثناء إقامتهم في مركز ساوث تكساس السكني العائلي في ديلي تكساس

وتم رفع الدعوى في محكمة المقاطعة الأمريكية في واشنطن العاصمة

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وحظر ترامب الفعلي للجوء على الحدود الجنوبية المهاجرين إذا لم يبحثوا أولًا عن ملاذ آمن في بلد آخر سافروا إليه في الطريق إلى الولايات المتحدة، مثل المكسيك أو غواتيمالا.

ودعاوى قضائية أخرى قدمت سابقًا للطعن في القاعدة نفسها، ووافقت المحاكم الأدنى على منع التنفيذ على الفور.

ولكن في انتصار كبير لترامب، سمحت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي للقاعدة أن تصبح نافذة المفعول على الفور أثناء نظر المحاكمة.

ونتيجة لذلك، يمكن لقضاة الهجرة رفض طلبات اللجوء، بغض النظر عن مزاياها، إذا لم يطلب مقدم الطلب أولًا اللجوء في بلد آخر.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.

ووصفت إدارة ترامب زيادة الهجرة في أمريكا الوسطى بأنها أزمة وتقول أن معظم المهاجرين "يزييفون" طلبات اللجوء باعتبارها خدعة للدخول إلى الولايات المتحدة.

