إندونيسيا تنشر التقرير النهائي عن تحطم طائرة ليون أير بوبيج في نوفمبر

وأضاف "أنجو أنوروجو" المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإندونيسي في بيان: "تم إرسال المسودة بالفعل إلى الأطراف المعنية في 24 أغسطس 2019".
وتابع: "أمام الأطراف 60 يومًا للرد على المسودة النهائية."
وقال مسؤولون لرويترز في أغسطس أن المسودة سترسل إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك "بوينغ وليون إير" وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.
وتم إيقاف طائرة "بوينج" الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في شهر مارس بعد حادثتين قاتلتين في إندونيسيا وإثيوبيا، خلال 5 أشهر، قتلت 346 راكبًا.
وأوضحت بوينج في يوليو: "إنها ستمنح 100 مليون دولار على مدى عدة سنوات للحكومات والمنظمات غير الربحية لمساعدة الأسر والمجتمعات المتأثرة بالحادث".
وشركة الطيران هي هدف تحقيق جنائي من وزارة العدل الأمريكية في تطوير طراز 737 MAX، تحقيقات تنظيمية وأكثر من 100 دعوى قضائية من قبل عائلات الضحايا.
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