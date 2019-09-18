3 أفلام تتنافس فى "موسم الشتاء".. أبرزها "الفلوس"

يتنافس عدد من الأفلام على إيرادات أفلام الموسم الشتوي، حيث قرر عدد من صناع الأعمال السينمائية خلق موسم سينمائى جديد فى شهر أكتوبر المقبل لعرض أفلامهم المؤجلة من موسم عيد الأضحى، ويتنافس خلال هذا الموسم 3 أفلام.

- الفلوس

يأتي على رأسها فيلم "الفلوس"، حيث قرر النجم تامر حسني بالاتفاق مع الشركة المنتجة على طرح الفيلم بدور العرض السينمائى يوم 2 أكتوبر المقبل وذلك بعد تأجيل طرح الفيلم من موسم عيد الأضحى الماضي.

وانتهى المخرج سعيد الماروق من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم مؤخرًا، حيث سلم النسخ الماستر للشركة المنتجة استعدادًا لطرحه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

- يوم وليلة

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كما تأكد وبشكل نهائى عرض فيلم "يوم وليلة" فى شهر أكتوبر المقبل، واستقرت الشركة على طرحه في شهر أكتوبر بدلًا من موسم رأس السنة ليستمر الفيلم أطول فترة ممكنة في دور العرض، خاصة وأن العمل من المقرر أن يشارك بعدة مهرجانات سينمائية.

وينافس به النجم خالد النبوي بعد فترة غياب طويلة عن السينما، وتدور أحداثه داخل أحد الحارات الشعبية، وينتمي لنوعية الأفلام التي تدور في يوم واحد حيث يناقش العديد من قضايا المجتمع خلال أحد الموالد.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم على رأسهم درة وحنان مطاوع ومحمد جمعة وخالد سرحان وأحمد الفيشاوي، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

- الطيب والشرس واللعوب

وقرر صناع فيلم "الطيب والشرس واللعوب" عرضه كذلك في دور العرض السينمائي في 2 أكتوبر المقبل بعد عدة تأجيلات.

والفيلم من بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.