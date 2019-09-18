نائب الرئيس الامريكي يرفض لقاء رئيس وزراء "جزر سليمان"

قال مسؤول أمريكي بارز، إن نائب الرئيس الامريكي مايك بينس ألغى خططا للقاء زعيم جزر سليمان لمناقشة شراكات التنمية بعد أن قطعت جزيرة المحيط الهادئ العلاقات مع تايوان لصالح الصين هذا الاسبوع.

وكانت جزر سليمان سادس دولة تحول ولاءها للصين منذ عام 2016. وتتهم تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي الصين - التي تدعي تايوان بأنها أراضيها - بمحاولة التدخل في الانتخابات المقبلة.

وقال مسؤول كبير بالادارة لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن رئيس وزراء جزر سليمان منسى سوجافار طلب من بنس في يوليو عقد اجتماع.

وكان من المقرر عقد الاجتماع هذا الشهر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أو بعد ذلك في واشنطن.

ولكن قرار جزر سليمان بتغيير اعترافها الدبلوماسي من تايوان إلى جمهورية الصين الشعبية له عواقب. وقال المسؤول "إنهم يضرون بعلاقة تاريخية قوية من خلال القيام بذلك".

وقال المسؤول: "إنها نكسة، وهي تعطي الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل مع الصين بشأن الالتزام طويل الأجل مع الولايات المتحدة".

وأن الولايات المتحدة - التي تربطها علاقة مشحونة بالصين بشأن قضايا التجارة والدفاع والتكنولوجيا - تتمسك بما يعرف باسم سياسة "الصين الواحدة".

وتتورط واشنطن وبكين في حرب تجارية، حيث فرضتا تعريفة جمركية على مئات المليارات من الدولارات من سلع بعضهما البعض. وتسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى تقييد شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة بسبب المخاوف من التجسس - وهي مزاعم ترفضها الصين.

وتدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضًا مواجهة الصين بشأن احتجازها لنحو مليون مسلم في مقاطعة شينجيانغ النائية في اجتماع الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وانتقد بينس الصين بسبب ما وصفه بممارسات الإقراض الخاصة بـ "فخ الديون" للدول الصغيرة، مما دفعها للديون والإضرار بسيادتها.

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بينما نفت الصين هذه الاتهامات.

وأضاف المسؤول الامريكي: "الدول التي تقيم علاقات أوثق مع الصين في المقام الأول على أمل أو توقع أن تحفز مثل هذه الخطوة النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية غالبا ما تجد نفسها في وضع أسوأ على المدى الطويل."

بعد قرار جزر سليمان، تتمتع تايوان بعلاقات رسمية مع 16 دولة فقط، معظمها من الدول الصغيرة والأقل نموًا في أمريكا الوسطى والمحيط الهادئ.

وجزر سليمان تعتبر محمية بريطانية سابقة تضم حوالي 600000 شخص، أكبر دول المحيط الهادئ المحاذية لتايوان، مع إمكانية الوصول إلى المطارات وموانئ المياه العميقة التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية.

أكد سوجافاري أنه بحاجة إلى مساعدة من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وتايوان لتطوير البنية التحتية - وهي قضية محلية حاسمة بالنسبة لحكومته - وفقًا لنسخة من الرسالة التي استعرضتها رويترز.

وقال سوجافار في الخطاب: "إنها الأجندة الوحيدة التي لديها القدرة على تقسيم الحكومة وقد تتسبب في سقوط الحكومة".

وقالت بكين يوم الثلاثاء أن جزر سليمان ستتاح لها فرص تنمية غير مسبوقة بعد قطع العلاقات مع تايوان.

وقدمت الصين 8.5 مليون دولار من أموال التنمية إلى جزر سليمان قبل قرارها.

