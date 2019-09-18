تحذير صارم من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بشأن "البريكست"

وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في كلمته أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج: "أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أخبره يوم الاثنين أن لندن لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق، ولكنها ستغادر مع أو بدونه في 31 أكتوبر.

قال جونكر، تعليقاته التي تلقي بثقلها على الجنيه الاسترليني: "لم يتبق سوى القليل من الوقت، وخطر عدم وجود صفقة حقيقي للغاية".

وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة مؤتمتة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من موعد خروج البريكسيت إلى أكثر من ثلاث سنوات بعد تصويت البريطانيين للمغادرة.

ولكن بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان" بدا سلبيًا اليوم الأربعاء بشأن احتمالات عقد جونسون صفقة بعد ذلك بعد أن أظهرت جولات المحادثات الأخيرة بين الجانبين وجود ثغرات كبيرة.

وقالت مصادر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إنه من غير المرجح أن تقدم بريطانيا مجموعة كاملة من المقترحات الخطية المفصلة حول الكيفية التي تريد بها تغيير نص صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القائمة - لكن المتوقفة قبل نهاية الشهر.

ويقول "جي بي مورجان": "من غير المرجح أن تحصل المملكة المتحدة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة أكتوبر.

وقال دبلوماسي أوروبي يتعامل مع خروج بريطانيا من بروكسل: "إذا كان هذا هو الحال، فستنتهي القمة بلا شيء".

وأضاف: "إذا كان هناك اتفاق، فيجب أن يكون مستعدًا إلى حد كبير مقدمًا، ويجب أن يكون هناك مخطط واضح مقدما، ومن المتوقع أن يتوصل الزعماء فجأة إلى حل سحري لمثل هذه الأمور المعقدة أمر غير واقعي تمامًا ".

وفي أسوأ السيناريوهات، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة قد يعني اضطرابًا خطيرًا في التجارة وإمدادات الأدوية والأطعمة الطازجة واحتمال حدوث اضطراب عام، وفقًا لخطط الطوارئ للحكومة البريطانية.

وقال جونكر: "مثل هذا الانهيار الحاد في العلاقات الاقتصادية، والذي ينهي أربعة عقود من عضوية الاتحاد الأوروبي، قد يكون اختيار المملكة المتحدة، لكنه ليس خيار الاتحاد الأوروبي"، موضحًا كيف يريد الاتحاد الأوروبي تجنب اللوم في حالة انهيار بريطانيا.

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وقال يونكر: "إنه يتعين على لندن تقديم مقترحات واقعية لتحل محل ترتيب الدعم الإيرلندي في اتفاقية الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتي وافق عليها رئيس الوزراء السابق تيريزا ماي مع زعماء الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان البريطاني رفضها.

وردد وزير الشؤون الأوروبية الفنلندي "تيتي توبوراينن" لهجته المتشائمة، في حديثه في البرلمان قائلًا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق "نتيجة محتملة للغاية". وتتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، حذر العديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي من عدم التوصل إلى اتفاق، سواء لتفادي حدوث صدمة اقتصادية ولأنهم لا يريدون أن يروا بريطانيا تتخلى عن التزاماتها بالمعايير الاجتماعية والبيئية للاتحاد الأوروبي وتصبح منافسة منخفضة الضرائب ومنخفضة التنظيم.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي السابق "جي فيرهوفشتات"، وهو نائب ليبرالي في الاتحاد الأوروبي وعضو في لجنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "لن نقبل سنغافورة في بحر الشمال".

ومن المقرر أن يتبنى البرلمان الأوروبي قرارًا في وقت لاحق اليوم الأربعاء يدعو إلى منح بريطانيا تمديدًا آخر للسماح بمزيد من الوقت لموافقة لندن على شروط الطلاق.

وتأخرت مغادرة بريطانيا بالفعل مرتين منذ مارس وتعهد جونسون بأنه لن يسعى إلى تأخر آخر.

وقال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه": "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق لن يحل أي من القضايا المتعلقة بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، والحدود الأيرلندية، والالتزامات البريطانية بموجب ميزانية الاتحاد على المدى الطويل".

وأضاف: "إذا غادرت المملكة المتحدة دون صفقة، فلن تختفي كل هذه الأسئلة، وبعد حوالي ثلاث سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب ألا نتظاهر بالتفاوض".

