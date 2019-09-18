ناشط يمني: الإخوان يجندون الأطفال في شبوة

أكد الناشط السياسي اليمني وومدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن أحمد الصالح، أن مليشيا حزب الإصلاح، إخوان اليمن، تجند الأطفال والزج بهم في معارك شبوة وأبين .

وقال الصالح في تغريدة له، "‏على غرار ما يفعله الحوثي في الشمال، فان الشرعية تنتهك القانون الدولي والدستور اليمني وتجند اطفال قصر وتزج بهم في محرقة المعارك جنوبا دون أي اعتبارات" .

وذكر شهود عيان، أنهم راوا أطفالاً ضمن قوات الشرعية في شبوة، فيما تناقل نشطاء أنباء عن مقتل طفل يوم أمس ضمن مواجهات عسكرية في عتق.

وتكبدت ميليشيا الإخوان في شبوة، خسائر فادحة جراء الكمائن المتواصلة التي ينصبها رجال القبائل في إطار التصعيد القبلي لإخراج الغزاة من شبوة.

حذر قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، سكان مدينة عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، من عمليات نهب تنفذها ميليشيا الإخوان لممتلكات الأهالي في المدينة.

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ودعا عضو الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، المواطنين في مدينة عتق بشبوة إلى الانتباه على ممتلكاتهم في المنازل وسياراتهم، مؤكداً أن هناك عمليات نهب كبيرة تقوم بها ميليشيا الإخوان، وفقاً لما ذكره موقع "نيوز يمن".

وأكد القيادي الجنوبي، تعرض كلية النفط والمعادن في شبوة للنهب الكلي من جانب عناصر ميليشيا الإخوان.

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.