هجوم انتحاري وسط مدينة جلال آباد في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم ننغرهار عطاء الله خوغياني، سقوط 6 جرحى بهجوم انتحاري استهدف مركزًا لإصدار الهويات الإلكترونية وسط مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.

وقال عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم ننغرهار، إنه جرى إجلاء 6 مصابين من مكان الهجوم في جلال آباد، إلى مشافي المدينة".

وأضاف خوغياني، قائلا: "إن القوات الأمنية وصلت إلى المكان من أجل إنقاذ الموظفين والتعامل مع الموقف".

وبدأ الجيش الأفغاني والقوات الأمنية الأفغانية بدأت منذ أسابيع عمليات واسعة النطاق في المديريات التابعة لولاية بلخ بهدف القضاء على جيوب وتجمعات مجموعات المعارضة المسلحة والتي بمعظمها تتبع حركة طالبان.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن "فردا انتحاريا على دراجة بخارية فجر نفسه بالقرب من نقطة التفتيش الأولى لمركز تدريب بالدائرة الأولى وسط مدينة جاريكار". ولفت إلى أن "أحداً لم يصب بأذى في التجمع الانتخابي لفريق "صناع الدولة" وبرنامجهم ما يزال مستمراَ".

Advertisements

وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد من جهة أخرى، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 24 شخصا على الأقل في انفجار استهدف مسيرة انتخابية وسط كابول.

وقع انفجار بالقرب من تجمع انتخابي موجود فيه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الثلاثاء، في ولاية بروان.

وقالت المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان الأفغانية، وحيدة شهكار، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار وقع عند نقطة التفتيش الأولى لتجمع انتخابي تابع لفريق صناع الدولة، وناجم عن عبوة لاصقة انفجرت بسيارة رينجر للشرطة الأفغانية".