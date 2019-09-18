استقالة المهدي من رئاسة تحالف نداء السودان

تقدم رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، باستقالته من رئاسة تحالف "نداء السودان"، داعيا إلى الإسراع بعقد اجتماع لبحث الهيكلة الجديدة للتحالف.

ويضم التحالف، حزب الأمة، حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني اركو مناوي، حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، الحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح مالك عقار.

واعتبر المهدي في بيان اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة بجوبا الاسبوع المنصرم، خطوة تمهد الطريق لتكوين مفوضية السلام التي تضع الخطط لعقد مؤتمر السلام العادل الشامل.

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وشدد المهدي على أن يكون المؤتمر شاملا لكافة قوى المقاومة المسلحة، والحركات التي ابرمت اتفاقيات سلام سابقة القوى الأخرى المشاركة في الثورة.

وأضاف البيان يعقد المؤتمر داخل الوطن بعد تنفيذ إجراءات بناء الثقة، بحضور دول الجوار السوداني والاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية كمراقبين.