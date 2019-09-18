مقتل شخصين بعملية لمكافحة الإرهاب في روسيا

أعلن مصدر أمني روسي، مقتل شخصين اثنين، فجر اليوم الأربعاء في عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردين بلقار جنوبي البلاد.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المصدر أن العملية الأمنية نُفذت في ضواحي بلدة تشيغيم شمال نالتشيك عاصمة الجمهورية ، مضيفاً "تصفية المسلحين بعد محاصرتهما في منزل خاص".

وقررت الأجهزة الأمنية تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة بعد معلومات عن "وجود عناصر جماعة دينية متطرفة وأعوانهم في أحد المنازل بالمنطقة".

كانت وزارة الداخلية الروسية أفادت أمس بأن قوات الشرطة، بالتعاون مع الأمن الفدرالي، كشفت خلايا سرية لتنظيم داعش الإرهابي في 17 منطقة روسية هذا العام.

وأشارت تقارير روسية إلى 972 جريمة ذات طابع إرهابي في النصف الأول من العام الجاري.

أعلنت الشرطة الروسية، وفاة 7 أشخاص، وإصابة 21 أخرين، في تصادم حافلة للركاب وشاحنة في مقاطعة ياروسلافل وسط روسيا.

وذكرت الشرطة المحلية، اليوم السبت، أن بين القتلى سائقي الحافلة والشاحنة، وأن هناك طفلا في عداد المصابين، حسبما قالت قناة روسيا اليوم.

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ووصلت إلى موقع الحادث تسعة فرق إسعاف وفرق من طب الكوارث، بما في ذلك فرق من مستشفى المنطقة المركزية.

وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث، في حين تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث نجم عن خروج الشاحنة عن مسارها إلى المسار المعاكس.

وفي سياق أخر أصيب 29 سائحا صينيا، اليوم الأحد، إثر اصطدام حافلة سياحية كانوا يستقلونها بأحد أعمدة الكهرباء شمال شرقى العاصمة الروسية موسكو.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية أن قائد الحافلة فقد السيطرة عليها بسبب تراكم المياه فى الطريق، مما أدى إلى إصابة 29 سائحا من ركاب الحافلة التى كانت تقل 32 شخصا.

وأشارت"روسيا اليوم" إلى أن المصابين يعانون من جروح وخدوش وأن 19 منهم نقلوا إلى المستشفى للعلاج من بينهم طفلان.

قال مسؤول كبير في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لـCNN، إن 4 محطات مراقبة نووية في روسيا توقفت عن إصدار أي بيانات فيما يتعلق بالانفجار النووي الغامض في 8 أغسطس آب الجاري، والذي تسبب في مقتل 5 علماء نوويين أثناء إحدى تجارب الصواريخ النووية.

وكانت CNN، كشفت في وقت سابق أن محطتين للمراقبة النووية، توقفتا عن إصدار أي بيانات في 10 أغسطس آب، أي بعد التفجير الغامض بيومين.