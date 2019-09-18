شرطة القضارف تمنع عملية تهريب اسلحة لدولة مجاورة

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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نجحت الشرطة الامنية في ولاية القضارف في منع عملية تهريب عدد من قطع السلاح والذخيرة الى دولة مجاورة, وتمكنت من توقيف متهمين في العملية التي تأتي في اطارا خطتها الأمنية الرامية للحد من الجرائم العابرة للحدود.
وقال مدير شرطة الولاية, عبد الله حسن عبد الله, امس ان تحركاتهم الايجابية والتنسيق المحكم بين المكونات الامنية بالولاية ساهمت بشكل مباشر في انسياب المعلومات, الامر الذي ادى الى تضييق دائرة الجريمة والحد منها.
وأشار الى ان الشرطة وبمختلف وحداتها تبقى عيناً ساهرة على امن وسلامة المواطن.
وقال عبد الله بحسب صحيفة الدار ان الضبطية التي تمت بمنطقة القريشة جنوب شرق ولاية القضارف قد بلغت عشر بنادق كلاشنكوف, واكثر من 11 لألف طلقة قرنوف, و1700 طلقة كلاشنكوف.
وأكد ان الشرطة اغلقت كافة المنافذ والمعابر التي يمكن ان تتسرب من خلالها مثل هذه النوعية من الجرائم التي تهدد امن واستقرار الشريط الحدودي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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