تحذير من تنامي دعوات لتقرير المصير في النيل الأزرق

التاريخ: 18-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements حذر القيادي بالنيل الأزرق فرح عقار من مغبة تجاهل دعوات بعض الكيانات بالإقليم لتقرير المصير بالمنطقة. وطالب فرح عقار بضرورة الاستماع الى آراء شعب النيل الأزرق وإشراكهم في جولات التفاوض المقبلة. وقال لمصادر أمس, إن هناك تياراً بدأ ينشأ هناك ينبغي مناقشته والتوصل معه لحلول جذرية حول المشاكل، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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