تأجيل افتتاح معرض حداداً على ابن البادية

اعلن مركز راشد دياب للفنون عن تأجيل منتداه الثقافي وافتتاح معرض “سلمية” للفنانة التشكيلية تبيان الباشا, وبحسب صحيفة آخر لحظة كان من المتوقع ان يكون مساء اليوم, الى يوم الأحد القادم, حداداً على روح فقيد البلاد والفن صلاح بن البادية.

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يذكر ان المنتدى والمعرض كانا ضمن فعاليات احتفال المركز باليوم العالمي للسلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)