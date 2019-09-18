“البرهان” يقر بمشاركته في المحاولة الانقلابية على الإنقاذ في 1990

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عدم وجود تنافس بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء بشأن ملف السلام، مؤكداً أن الجميع هدفهم تحقيق السلام، وشدد على حق اليهود السودانيين في العودة إلى بلادهم.
وأقر رئيس مجلس السيادة، بمشاركته في المحاولة الانقلابية على حكومة الإنقاذ في العام 1990م، وعزا نجاته من الإعدام، لجهة أن الضباط المعتقلين لم يفصحوا عن زملائهم الآخرين، وقال :”أحي فيهم شجاعتهم”، نافياً انتماء المجموعة التي أعدمت لحزب البعث.
ودعا رئيس مجلس السيادة بحسب صحيفة السوداني، إلى إعادة النظر في مسألة حكم السودان لتفادي الانقلابات التي تطيح بالأنظمة، وأعلن عن إكمال التحقيقات مع مدبري المحاولة الانقلابية الأخيرة، وتابع: “لدينا مجلس تحقيق عسكري سيقدم من يثبت تورطه للمحكمة ويخلي سبيل من لا يثبت عليه شيء”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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