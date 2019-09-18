سوار الدهب: لن أنسى نصيحة ابن البادية

قال الفنان الشاب مامون سوار الدهب ان رحيل الفنان صلاح بن البادية, يمثل رحيل قامة فنية سامقة, وقيمة موسيقية لن تتكرر. واضاف مامون انه كان محظوظاً جداً عندما التقاه في برنامج اغاني واغاني, حيث استفاد كثيراً من النصائح التي قدمها له, وانها بالنسبة له البوصلة التي تقوده في طريق الفن, مختتما حديثه لصحيفة آخر لحظة بالترحم على روحه وتقديم التعازي لاسرته ولكل الشعب السوداني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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