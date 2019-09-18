اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

             محامو دارفور: محاكمة موسى هلال ومعاونيه اجراء (باطل)

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 18-سبتمبر-2019

2 مشاهدة

             محامو دارفور: محاكمة موسى هلال ومعاونيه اجراء (باطل)

قالت هيئة محامي دارفور، إن محاكمة زعيم عشيرة المحاميد بدارفور، موسى هلال، ومنسوبيه، امام محكمة عسكرية تعد خطوة باطلة لأنها تتعلق بمقاومة النظام السابق وهي أنشطة مشروعة ولا تشكل جرائم.

Advertisements

وقالت هيئة محاميي دارفور في بيان لها امس ان المحاكمة الحالية لهلال وبعض منسوبي مجبس الصحوة الثوري امام المحكمة العسكرية عن افعال واعمال ووقائع متعلقة بمناهضة النظام البائد, باطلة.

 

وأكد البيان ان محاكمة موسى هلال ومن معه عن افعال تتعلق بمناهضة النظام السابق بحسب صحيفة آخر لحظة, تؤكد استمرار سياسات النظام البائد واجهزته, مما يخالف اهداف الثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر              محامو دارفور: محاكمة موسى هلال ومعاونيه اجراء (باطل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا