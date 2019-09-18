             محامو دارفور: محاكمة موسى هلال ومعاونيه اجراء (باطل)

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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قالت هيئة محامي دارفور، إن محاكمة زعيم عشيرة المحاميد بدارفور، موسى هلال، ومنسوبيه، امام محكمة عسكرية تعد خطوة باطلة لأنها تتعلق بمقاومة النظام السابق وهي أنشطة مشروعة ولا تشكل جرائم.
وقالت هيئة محاميي دارفور في بيان لها امس ان المحاكمة الحالية لهلال وبعض منسوبي مجبس الصحوة الثوري امام المحكمة العسكرية عن افعال واعمال ووقائع متعلقة بمناهضة النظام البائد, باطلة.
وأكد البيان ان محاكمة موسى هلال ومن معه عن افعال تتعلق بمناهضة النظام السابق بحسب صحيفة آخر لحظة, تؤكد استمرار سياسات النظام البائد واجهزته, مما يخالف اهداف الثورة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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