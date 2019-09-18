سوق الخرطوم للأوراق : خروج سودانير وراء تراجع الأرباح

التاريخ: 18-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة ارجع رئيس مجلس الادارة لسوق الخرطوم للأوراق المالية بالانابة محمد صلاح راشد تدني نمو معدلات السوق, بسبب خروج شركة سودانير وشركات الخدمات والمستشفيات. Advertisements وأكد صلاح في اجتماع الجمعية العمومية سعي السوق لتحويل الاندية الرياضية لشركات مساهمة عامة وادراج اسهمها للتداول عبر البورصة, خاصة وان هنالك قراراً من اتحاد الفيفا بالزام الاندية للتحول لشركات مساهمة عامة, بجانب العمل على استهداف الشركات الحكومية التي يتم التخلص منها من طريق الخصخصة, فضلا عن ما حدث من تضخم, وشدد بحسب صحيفة آخر لحظة على ضرورة تنظيم سلطة الاسواق المالية, حتى تتمكن من القيام بدورها الاشرافي والرقابي على الاسواق المالية بجانب انشاء قيام اسواق اخرى سواء للسع او النقد الاجنبي, واصفاً انخفاض معدلات السوق بغير السييئة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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