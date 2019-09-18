زيرو فساد: جهات ترفض تنفيذ أوامر الحظر من السفر لرموز النظام

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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اتهم المتحدث الرسمي لمنظومة زيرو فساد، المثنى أبو عيسى في مؤتمر صحافي أمس جهات – لم يسمها – برفضها تنفيذ أوامر الحظر من السفر لرموز النظام (نافع علي نافع، أحمد هارون)، ومطالبة المنظمة بتكملة الأسماء رباعياً، دامغاً موظفين ببنك السودان بالتعنت في تسليم أرقام الحسابات البنكية الخاصة برموز النظام.
وكشف عن بلاغات في مواجهة القيادي بالنظام السابق علي عثمان تتعلق باستغلال منظمة الطعام لصالحه وإنشاء مصانع من أرباحها، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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