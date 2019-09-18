وكالات السفر: نواجه تحديات مخلفات النظام السابق

كشفت وكالات السفر والسياحة عن تحديات يواجهها القطاع جراء البيروقراطية التي خلفها النظام السابق, وأوضح عضو امانة الحج والعمرة نزار عبد الكريم, ان رسوم الدعوة والارشاد والتأمينات وتأشيرة الخروج تقع على كاهل المعتمر دون ان تقدم له تلك الجهات اي خدمات.

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وقال نزار في الملتقى التفاكري للوكالات بدار الشرطة أمس بحسب صحيفة آخر لحظة إن المعتمر يواجه صعوبات كبيرة نتيجة للرسوم الكثيرة المفروضة عليه, وأضاف ان شركة صفا التي تقيم في مصر والمتخصصة في نقل بيانات المعتمرين لا تخضع لاي ضرائب ورغم ذلك ظلت محتكرة الخدمة, وتسببت في اكثر من مرة في تكدس المسافرين ببورتسودان.

من جانبه عز عضو ملتقى الوكالات أحمد عمر مختار, ارتفاع اسعار التذاكر لتوقف الخطوط السودانية عن العمل, بالاضافة الى انسحاب الشركات الدولية نتيجة لصعوبة التحاويل, والزام النظام البائد الوكالات البيع بالعملة الأجنبية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)