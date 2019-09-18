ملاحقة عبد الرحمن الخضر دولياً وحظر وداد من السفر

التاريخ: 18-سبتمبر-2019 فى : أخبار 327 مشاهدة أماطت منظومة زيرو فساد اللثام عن قضايا فساد خطيرة لوالي الخرطوم الأسبق الهارب عبد الرحمن الخضر. وأفصحت المنظومة عن اتجاه لملاحقة الخضر دولياً، وكشفت عن فتح بلاغات ضد حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر وأسرتها بتهمة استغلال السلطات والتكسب غير المشروع وحجز جميع ممتلكاتها وحظرها من السفر، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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