تجميد ارصدة وأصول ضخمة لبنوك وشركات

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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كشف المدير العام لسوق الأوراق المالية, ازهري محمد علي, عن تجميد ارصدة واصول ضخمة لبنوك وشركات, وعزا ذلك لتهرب بنوك من كشف اصولها ورأسمالها الحقيقي كنوع من التهرب الضريبي.
وطالب ازهري لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للسوق بدار الشرطة امس, بتقييم حقيقي لتلك الارصدة بصورة عاجلة حتى تسهم بصورة واضحة في النمو الاقتصادي الذي تراجع كثيراً بسبب التهرب الضريبي, توقع ان يؤدي تقييم تلك الارصدة الى ارتفاع قيمة استثمارات البنك نفسه.
بجانب تشجيع الشركات الاخرى مما يسهم في رفع قيمة اصول السوق, مؤكداً عدم ادراج عدد من الشركاتالحكومية في سوق الأوراق خاصة شركات الاتصالات مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة الى انخفاض كبير في معدلات اسهام الشهادات الحكومية في الفترة الاخيرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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