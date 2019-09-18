حمدوك يزور القاهرة اليوم ويتوجّه إلى باريس

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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يتوجّه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم إلى القاهرة في زيارةٍ رَسميةٍ تَستغرق يوماً واحداً، يُغادرها إلى باريس، تلبيةً لدعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، إنّ حمدوك سيلتقي بالقيادتين المصرية والفرنسية لبحث أوجه التّعاوُن مع السودان بوجهه الجديد، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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