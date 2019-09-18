السفير السوري: سنطلب إمهال السوريين الموجودين بالسودان (6) أشهر لتوفيق أوضاعهم

التاريخ: 18-سبتمبر-2019
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قال السفير السوري بالخرطوم حبيب علي عباس, ان عدد السوريين الموجودين بالسودان يبلغ نحو “70” الف سوري مؤكداً ان بعضهم يعيش اوضاعا اقتصادية صعبة تتطلب “6” أشهر لتوفيق اوضاعهم.
وقال حبيب بحسب صحيفة السوداني انه في انتظار الرد على طلب لقاء وزير الداخلية لطلب مهلة “6” شهور لتوفيق اوضاع, مشيراً الى ان الاستثمارات السورية بالسودان تقد بالمليارات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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