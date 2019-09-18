مانيس: زيارة حمدوك لنيويورك هي الخطوة الأولى لإنفتاح السودان على العالم

كَشَفَ وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريحٍ عقب الاجتماع الثاني للحكومة الانتقالية أمس، أنّ المجلس، وَقَفَ على ترتيبات مشاركة رئيس الوزراء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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واعتبر أنّ زيارة حمدوك لنيويورك الخطوة الأولى لإعلان انفتاح السودان على العالم، وتقديم وَجهه الجديد الذي سَينخرط مع المُجتمع الدولي خلافاً للوجه القديم الذي قدّمه كدولةٍ مارقةٍ.

وقال مانيس أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الزيارة ستفتح آفاقاً واسعةً للكل للوقوف على مضامين الثورة السودانية وتوجُّهات الحكومة الجديدة للتّعاوُن والتّعامُل البنّاء مع السودان كدولةٍ مسؤولةٍ، واعتبر الزيارات والدعوات التي تُوجّه لرئيس الوزراء مُؤشِّراً للانفتاح الدولي المُرحّب بالثورة السودانية والحكومة الانتقالية التي أسفرت عنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)