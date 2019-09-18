تفاصيل جديدة في قضية مقتل معلم خشم القربة

التاريخ: 18-سبتمبر-2019 فى : أخبار 275 مشاهدة Advertisements كشف شاهد الاتهام الأول في قضية مقتل معلم خشم القربة ويدعي أمجد ابو بكر, تفاصيل جديدة بشأن الحادثة التي يواجه الاتهام فيها منسوبون من جهاز الأمن والمخابرات. وقال لدى مثوله أمام المحكمة أمس، ان زمن تعذيب استمر من بعد صلاة الجمعة الى صلاة العشاء. مؤكداً بحسب صحيفة السوداني ان حركة المجني عليه توقفت في منتصف الطريق اثناء ترحيلهم من خشم القربة الى كسلا, وتعرف الشاهد في المحكمة على عدد “10” متهمين قاموا بضرب وتعذيب المجني عليه وحددهم للمحكمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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