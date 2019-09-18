أوامر قبض لـ (المطيع) ومسؤولين سابقين في الحج والعمرة

التاريخ: 18-سبتمبر-2019 فى : أخبار 326 مشاهدة أصدرت نيابة المال العام أوامر قبض في مواجهة المدير العام السابق للحج والعمرة ومسؤولين سابقين. Advertisements وأوضح مصدر مطلع أمس, أن أوامر القبض تشمل مديري إدارات والمنسق في مدينة (جدة). ونبه المصدر بحسب صحيفة الانتباهة في ذات الوقت إلى أنه بموجب تقرير المراجع العام اكتشف تبديد مبالغ مالية تقدر بحوالى “١٩٢” ألف ريال سعودي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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