تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الإنتباهة: * أوامر بالقبض على (المطيع) ومديرين سابقين في الحج والعمرة * (زيرو فساد): (الخضر) رهن اقسام الشرطة بالعاصمة.. حجز ممتلكات (وداد) وحظرها من السفر السوداني: * مجلس الوزراء: إجراءات عاجلة لمعالجة أزمتي الخبز والمواصلات * السفير السوري:سنطلب إمهال السوريين الموجودين بالسودان (6) أشهر لتوفيق أوضاعهم * شاهد اتهام يكشف معلومات صادمة في قضية مقتل معلم خشم القربة.. حجز ممتلكات (37) من رموز النظام السابق اليوم التالي: * مبارك الفاضل لـ (اليوم التالي): علي عثمان كان يخطط لإعدام الترابي * حجز ممتلكات حرم الرئيس المخلوع وأسرتها * شاهد اتهام: (10) متهمين اشتركوا في تعذيب أحمد الخير الصيحة: * اجتماع لمدير المخابرات مع مدنيي (السيادي) للبحث عن المفقودين * خلافات بين مكونات (الجبهة الثورية) حول ملف الترتيبات الأمنية * شاهد يتعرف على المتهمين من (الأمن) بقتل (أحمد الخير) الوطن: * محاكمة (وداد) و(37) متهماً بالفساد الأسبوع المقبل * البرهان: سحب القوات من اليمن عند الضرورة Advertisements * توقف (50%) من إنتاج النفط جراء الهجوم على (أرامكو) السعودية آخر لحظة: * تجميد أرصدة وأصول ضخمة لبنوك وشركات * تأجيل مفاجيء لزيارة حمدوك إلى فرنسا.. لجنة بين المخابرات والسيادي بشأن (المفقودين) الجريدة: * فساد جديد بشركة مواصلات الخرطوم * بلاغ ضد طه بالاستيلاء على بنك الطعام وحجز ممتلكات (37) مخلوعاً * حالات ولادة مشوهة بتلودي واتهامات باستخدام (سيانيد) الأهرام اليوم: * البرهان: سحب القوات السودانية باليمن سيتم عند الضرورة * ثوار يغلقون طريق سنار احتجاجاً على مشروع زراعي يملكه (البرير) الدار: * محامي شاهد دفاع يروي تفاصيل مثيرة في قضية شقة شمبات * طلب المتهم عثمان توثيق المتهم الأول الليبي منعاً من هروبه * جثمان الراحل صلاح بن البادية يصل فجر اليوم ويدفن بأبو قرون * المفاجآت تتوالي في محاكمة المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير * حجز كل ممتلكات زوجة المخلوع و(37) آخرين * أحكام رادعة في مواجهة المتهمين بانتحال شخصية حميدتي *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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