نشرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية تقريرًا حول مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، يظهر أن فيلًا صغيرًا لديه "أخلاقًا" تشبه البشر.
ويظهر في المقطع المصرة الفيل، وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق كالسهم داخل الماء، باتجاه الشاب الذي كان يبدو أنه يغرق وجرفه تيار النهر.
ويبدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وسبح حتى اقترب من ضفة الشاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى الفتى، ورفعه عن الماء بخرطومه.
ورغم أن الفتى كان خائفًا في البداية، ظنًا منه أن الفيل سيهاجمه، لكن عندما أدرك نية الحيوان الضخم استمتع بحمله له وقال له: "شكرًا".
ونشر مصور مقطع الفيديو، في تعليقه عليها: "قلبي كاد ينفطر، هذا الفيل الصغير ظن أن الفتى يغرق وهرع لإنقاذه، نحن لا نستحق تلك الكائنات الرقيقة الحنونة".
وحصد مقطع الفيديو الخاص بالفيل الصغير على أكثر من 6.5 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه "الفتى الغريق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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