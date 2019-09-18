موعد انطلاق "ذا فويس" في موسمه الجديد

أعلنت شبكة " إم بي سي مصر" انطلاق أولى حلقات الموسم الخامس من "ذا فويس"، في 21 سبتمبر الجاري على قناة "إم بي سي".

لجنة تحكيم "ذا فويس"

وتتكون أعضاء اللجنة في هذا الموسم من الفنانة سميرة سعيد، والفنانة أحلام، الفنان راغب علامه، والفنان محمد حماقي.

وأجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، بعض التغييرات على أعضاء لجنة الموسم الخامس والجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".

قال الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لموقع "ET" بالعربي "راغب لديه خبرة كبيرة، وسميرة سعيد أستاذتنا، والباقين بالتأكيد سيساهمون في البرنامج بطريقة رائعة".

وأعرب الساهر عن حزنه وانزعاجه من عدم وجود عاصي الحلاني بلجنة التحكيم قائلًا "عاصي ليه ينسحب المفروض يكون موجود".

"ذا فويس كيدز"

كما تم التغييرات أيضا في بعض أعضاء لجنة برنامج "ذا فويس كيدز" وتتكون أعضاء لجنة التحكيم الجديدة من الفنان محمد حماقي، والفنان عاصي الحلاني، والنجمة نانسي عجرم، حيث كانت اللجنه في الموسمين السابقين تتكون من نجم الجيل تامر حسني، والقيصر كاظم الساهر، والنجمة نانسي عجرم.

Advertisements

وأعلن الفنان تامر حسني، منذ أسابيع عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، عن إنسحابه من برنامج "ذا فويس كيدز" كعضو لجنة تحكيم، دون الإفصاح عن الأسباب.

حيث كتب:" لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. انا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة،هتوحشوني جدا ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة.. ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في إختيار بديل لي مناسب".

وإنهالت التعليقات من قبل الجمهور علي منشوره معبرين عن غضبهم وإعتراضهم عن قراره الصادم بالنسبة إليهم

والذي لم يكن علي هواهم.

سبب اعتذار تامر حسني

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة سبب إعتذار الفنان تامر حسني، عن تقديم الموسم الثالث من برنامج"ذا فويس كيدز" يرجع إلي سببين الأول لايريد التحدث عنه أبدا، والثاني هو رغبته التامة في التركيز بالسينما، حيث ينوي تقديم فيلمين سينمائيين كل عام، وبالرغم من محاولات إدارة البرنامج العديدة لعودته عن قراره إلا أنها باءت بالفشل، ثم إضطرت الإدارة أن تبحث عن بديل له حيث تم التعاقد مع الفنان محمد حماقي".

وبذلك يكون الفنان محمد حماقي، عضو بلجنة تحكيم برنامج إكتشاف المواهب"ذا فويس" وأيضا ببرنامج"ذا فويس كيدز".