اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2019م هذا الصباح

التيّار

“زيرو فساد”: حظر حرم المخلوع وداد بابكر وحجز الممتلكات

إفادات مثيرة لشاهد الاتّهام الأوّل في قضية أحمد الخير

إحسان فقيري لـ”التيّار”: بعض الكوادر التي تمّ الدفع بها للحكومة ضعيفة

القضارف: قوى الحريّة والتّغيير تصعّد أعمالها ضد الوالي المكلّف

مصادر لـ”التيار”: حمدوك يزور القاهرة اليوم ويؤجّل زيارته لفرنسا

الانتباهة

أوامر بالقبض على”المطيع” ومديرين سابقين في الحج والعمرة

“زيرو فساد”: الخضر رهن أقسام الشرطة بالعاصمة

حجز ممتلكات”وداد” وحظرها من السفر

محاكمة مسؤولين من النظام المباد في قضايا فساد الأسبوع المقبل

مجلس الوزراء: تدابير عاجلة لمواجهة أزمات الدقيق والوقود

عقوبات رادعة في مواجهة مدانين بانتحال صفة”حميدتي”

الرشيد سعيد: تفكيك التمكين قادم شاء البعض أم لم يشأ

آخر لحظة

تجميد أرصدة وأصول ضخمة لبنوك وشركات

تأجيل مفاجئ لزيارة حمدوك إلى فرنسا

لجنة بين المخابرات والسيادي بشأن”المفقودين”

سوداكال يطيح بإبراهومة

أبو الغيط: جهود لمؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان

تدابير وإجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الراهنة

اتفاق بين الحكومة والثورية لتنفيذ وثيقة جوبا

وفد من الثورية إلى القاهرة لتسويق عملية السلام

السوداني

مجلس الوزراء: إجراءات عاجلة لمعالجة أزمتي الخبز والمواصلات

السفير السوري: سنطلب إمهال السوريين الموجودين في السودان”6″ أشهر لتوفيق أوضاعهم

شاهد اتهام يكشف معلومات صادمة في قضية مقتل خشم القربة

حجز ممتلكات”37″ من رموز النظام السابق

البرهان: لا تنافس بين السيادي ومجلس الوزراء على ملف السلام

والي النيل الأبيض: أشعر بالعجز أمام متضرري السيول والأمطار

الجريدة

فساد جديد بشركة مواصلات الخرطوم

بلاغ ضد طه بالاستيلاء على بنك الطعام وحجز ممتلكات”37″ مخلوعًا

حالات ولادة مشوهة بتلودي واتهامات باستخدام”سيانيد”

إنعدام الشبكة يعيق حركة المسافرين بمعبر”أرقين”

الصيحة

اجتماع لمدير المخابرات مع مدنيي”السيادي” للبحث عن المفقودين

خلافات بين مكوّنات”الجبهة الثورية” حول ملف الترتيبات الأمنية

شاهد يتعرّف على المتهمين من”الأمن” بقتل”أحمد الخير”

البرهان: سحب القوات السودانية باليمن سيتمّ عند الضرورة

عودة قيادات بـ”الجبهة الثورية” للبلاد بعد غيابٍ”15″ عامًا

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الوطن:

محاكمة “وداد” و “37” متهماً بالفساد الأسبوع المقبل

البرهان: سحب القوات من اليمن عند الضرورة

توقف “50%” من إنتاج النفط جراء الهجوم على “أرامكو” السعودية

ألوان:

“حمدوك” يلوح بالجنسية “المزدوجة” لمواطني”الجنوب”

الدعم السريع يضبط شبكة إجرامية تقوم بتهديد وإبتزاز المواطنين بالخرطوم

الجامعة العربية تعلن استعدادها لمساعدة السودان في إعفاء ديونه

أخبار اليوم:

البرهان يقر بمشاركته في المحاولة الإنقلابية ضد الإنقاذ عام 1990م وينفي صلتها بالبعثيين

قيادي بالحرية والتغيير : الأموال المنهوبة تقدر بـ ( 64) مليار دولار تغطي مديونية السودان وتزيد

عودة قيادات الجبهة الثورية للخرطوم

اتخذها مجلس الوزراء : إجراءات عاجلة لمواجهة أزمات الدقيق والمواصلات والمواد البترولية

الاستاذ احمد البلال الطيب يكتب (نقطة نظام) : اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء

الأهرام اليوم:

البرهان: سحب القوات السودانية باليمن سيتم عند الضرورة

ثوار يغلقون طريق سنار احتجاجاً على مشروع زراعي يملكه (البرير)

الدار:

محامي شاهد دفاع يروي تفاصيل مثيرة في قضية شقة شمبات

طلب المتهم عثمان توثيق المتهم الأول الليبي منعاً من هروبه

جثمان الراحل صلاح بن البادية يصل فجر اليوم ويدفن بأبو قرون

المفاجآت تتوالي في محاكمة المتهمين بقتل المعلم أحمد الخير

حجز كل ممتلكات زوجة المخلوع و(37) آخرين

أحكام رادعة في مواجهة المتهمين بانتحال شخصية حميدتي

اليوم التالي:

مبارك الفاضل لـ (اليوم التالي): علي عثمان كان يخطط لإعدام الترابي

حجز ممتلكات حرم الرئيس المخلوع وأسرتها

شاهد اتهام: (10) متهمين اشتركوا في تعذيب أحمد الخير